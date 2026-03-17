Radu Miruță: "România folosește banii din SAFE pentru a 'învia' fabricile din industria națională de armament"

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a estimat că valoarea producției realizate în România din proiecte finanțate prin SAFE va totaliza 3,5-4 miliarde de euro.

El a menționat că SAFE rulează 21 de programe de înzestrare noi, iar dintre acestea Ministerul Apărării gestionează proiecte în valoare de 9,53 de miliarde de euro.



"Avem 11 proiecte care reprezintă cam 70% din valoarea de 9,53 de miliarde, adică undeva la 6-6,5 miliarde de euro, din care Ministerul Economiei urmează să ne spună ce procent solicită pentru a fi localizat în industria națională de armament. Ministerul Apărării este un client al acestor produse. Ministerul Apărării nu produce, ci interacționează cu bucata din industria națională de apărare sau din mediul privat, pentru a achiziționa aceste produse. (...) Undeva între 50-60% cred că este media de localizare a acestor producții în România", a spus Miruță, în cadrul unei declarații acordate presei la Parlament.



România folosește banii din SAFE pentru a "învia" fabricile din industria națională de armament, "duse în adormire", a mai spus Miruță.



"Ideea "că nu se produce în România" este cu scopul de a induce tot felul de spaime, că se consumă banii pentru ceva ce nu rămâne în România. (...) Haideți să ne punem întrebarea despre cum s-au cheltuit sumele de bani rulate prin Ministerul Apărării în ultimii 20 de ani și de ce în fabricile din industria națională de armament avem astăzi copaci crescuți, în loc de tehnologie de ultima generație. Și să facem singuri, în mintea noastră, o retrospectivă asupra partidului care s-a ocupat și a gestionat Ministerul Economiei și industria de apărare", a spus el.



Pentru achizițiile singulare, contractele se vor semna până la data de 30 mai. În caz, contrar banii se vor pierde, a spus Miruță.

"Suntem în așteptare de la Ministerul Economiei și de la Cancelaria primului ministru pentru aceste procente de localizare. Înțeleg de la domnul general Pleșa că s-au făcut niște pași în aceste zile. (...) Ca ministru al Apărării, nu interacționez cu criteriile după care sunt selectate niște companii. Există un regulament extraordinar de clar\", a spus el.



În ce privește parteneriatul semnat cu Ucraina, în urmă cu câteva zile, privind producția de drone, Miuță a precizat că proiectul poate fi pus în aplicare "foarte rapid". Acest proiect face parte de asemenea din Programul SAFE.



"Comisia Europeană ne-a aprobat acest proiect condiționat de o coproducție cu un partener ucrainean. Altfel, nu primim acești bani. Pe mine mă interesează să producem în România, co-producție ucraineană, pentru un model care s-a dovedit a fi de succes pe frontul din Ucraina. (...) Dacă cei de la Comisia Europeană vor considera că acest proiecte este o achiziție singulară, doar a statului român, termenul este finalul lunii mai. Dacă vor considera că este o achiziție în comun (...) se va considera că nu mai este limită mai. Singura limita rămasă este să termini livrarea produselor până în 2030\", a spus el.



În ce privește o eventuală retragere a Poloniei din programul SAFE, Miruță a explicat că situația României este una diferită. Astfel, Polonia are capacitate financiară de a accesa bani din piața bancară, în condiții identice cu cele din SAFE, ca urmare a faptului că are o situație financiară mai bună.



"România nu este în această situație. Pentru România, a accesa bani din SAFE este cam de două ori, două ori și jumătate mai avantajos decât a accesa aceiași bani din împrumuturi de pe piața liberă", a spus el.