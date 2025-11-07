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România, membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv al UNESCO

România, membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv al UNESCO

România, membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv al UNESCO

Realitatea de Neamt
Scris de Realitatea de Neamt Publicat: 7 nov. 2025, 19:56

Mandatul este de patru ani

România a fost aleasă membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv al UNESCO, pentru un mandat de patru ani.

Potrivit unui comunicat al Ambasadei României la UNESCO, mandatul îi permite să participe la decizii privind educaţia, ştiinţa, cultura şi comunicarea la nivel internaţional şi să contribuie la implementarea programului organizaţiei până în 2029.

Având oportunitatea de a se implica direct în proiecte şi iniţiative internaţionale, România va susţine reducerea decalajelor digitale, protecţia patrimoniului cultural, promovarea educaţiei şi ştiinţei, precum şi libertatea de exprimare şi siguranţa jurnaliştilor, mai arată sursa citată.

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