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Politica· 1 min citire
România, membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv al UNESCO
România, membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv al UNESCO
Mandatul este de patru ani
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