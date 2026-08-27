Senator Ninel PEIA: AEP vrea sa fie și arbitru, și judecător! Arbitrul alegerilor vrea să hotărască cine intră și cine mai rămâne pe teren!

Publicat 27 aug. 2026, 11:04 Actualizat 27 aug. 2026, 11:05

Există legi care schimbă proceduri, există legi care simplifică birocrația, există legi care modernizează instituții și există legi care, sub aparența unor modificări tehnice, schimbă discret raportul dintre cetățean și stat. Proiectul noii Legi a partidelor politice aflat în discuție la Autoritatea Electorală Permanentă aparține, în opinia mea, acestei ultime categorii.

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