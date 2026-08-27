Grindeanu către Bolojan: Românii au nevoie de soluții, nu de explicații pentru eșec

Românii au nevoie de soluții, nu de explicații pentru eșec, a fost mesajul președintelui PSD, Sorin Grindeanu, pentru premierul interimar Ilie Bolojan, care a acuzat PSD de ''iresponsabilitate'' în ceea ce privește legea salarizării.
''Românii au nevoie de soluții, nu de explicații pentru eșec! Dacă PNL a făcut 'tot ce a fost posibil', iar acesta este rezultatul, nu credeți că a venit momentul să faceți pasul corect, domnule Bolojan? Dați României șansa de a avea un Guvern competent și responsabil'', a scris Grindeanu, pe Facebook.
Premierul interimar Ilie Bolojan, președintele PNL, a acuzat PSD că a compromis, ''în mod iresponsabil și populist'', șansa României de a încasa 770 de milioane de euro, de a avea o lege a salarizării care ''să aducă ordine, mai multă echitate și predictibilitate în sistemul bugetar și, în același timp, de a demonstra că România își poate respecta angajamentele''.
Potrivit acestuia, trei miniștri succesivi ai Muncii din partea PSD ''nu au fost în stare'' să finalizeze proiectul din 2022 până acum.
Mesajul lui Ilie Bolojan
''Partidul Național Liberal a făcut tot ce a fost posibil, a căutat toate soluțiile pentru a ajunge la un acord privind susținerea legii salarizării, dar s-a izbit de ipocrizia și fuga de răspundere a PSD. Trei miniștri succesivi ai Muncii din partea PSD nu au fost în stare să finalizeze proiectul din 2022 până acum. Domnul Manole a lăsat în sertar un draft cu o anvelopă dincolo de un nivel suportabil pentru bugetul României: 15,5 miliarde de lei.
Sorin Grindeanu a semnat apoi un acord pentru o anvelopă de 8 miliarde de lei, în cadrul negocierilor organizate de Administrația Prezidențială. Ulterior, PSD a tot plusat până la o anvelopă de 12 miliarde de lei, pe care, în final, nu a acceptat-o. De ce? Din populism, lașitate, dar și din dorința de a păstra un sistem de privilegii pentru unii bugetari și lideri sindicali'', a transmis Bolojan, pe Facebook.