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Politica· 2 min citire
Șoc în Parlament. Ninel Peia anunță că moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan are voturile necesare
Șoc în Parlament. Ninel Peia anunță că moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan are voturile necesare
Chestorul Senatului, Ninel Peia, de la Grupul Parlamentar Pace-Întâi România, a declarat astăzi la Realitatea PLUS că moțiunea de cenzură intitulată “România nu este de vânzare – un Guvern fără USR” nu doar că a strâns semnăturile necesare, ci a obținut și sprijinul parlamentar pentru a fi adoptată.
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