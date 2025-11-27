Șoc în Parlament. Ninel Peia anunță că moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan are voturile necesare

Chestorul Senatului, Ninel Peia, de la Grupul Parlamentar Pace-Întâi România, a declarat astăzi la Realitatea PLUS că moțiunea de cenzură intitulată “România nu este de vânzare – un Guvern fără USR” nu doar că a strâns semnăturile necesare, ci a obținut și sprijinul parlamentar pentru a fi adoptată.

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