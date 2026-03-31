Sorin Grindeanu, chemat de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni pentru discuții privind ieșirea PSD de la guvernare - SURSE

Sursă: realitatea.net

Potrivit surselor noastre, mâine, liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar putea fi chemat la Palatul Cotroceni de către președintele Nicușor Dan.

Este o discuție care are loc în contextul în care știm că social-democrații desfășoară o consultare internă în această perioadă, iar scenariul în care aceștia ar putea ieși de la guvernare sau, cel puțin, ar putea cere schimbarea structurii actualului Guvern se conturează tot mai clar.

Este posibil ca aceasta să fie una dintre temele de discuție dintre președintele Nicușor Dan și liderul PSD, Sorin Grindeanu.