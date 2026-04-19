Surse: Bolojan numește tehnocrați în locul miniștrilor

Sursă: Realitatea.net

Ilie Bolojan numește tehnocrați în locul miniștrilor PSD, potrivit unor surse. Premierul ar pregăti demiteri în rândul mai multor miniștri, secretari de stat și prefecți PSD.

Pregătirile făcute de premier

Conform surselor Realitatea PLUS, acesta este un scenariu luat în calcul.

Premierul Ilie Bolojan ar lua în calcul să numească tehnocrați în locul miniștrilor social-democrați care urmează să se retragă din cabinet joia viitoare, adică după ședința de guvern.

Advertising

Acest scenariu, conform mai multor surse, a ridicat probleme de constituționalitate, pentru că ar schimba componenta guvernului.

Este motivul pentru care, potrivit surselor Realitatea PLUS, și membrii Curții Constituționale se așteaptă să fie convocați în ședință săptămâna viitoare, cel mai probabil vineri, pentru a delibera pe această temă, pentru că există și decizii anterioare care spun că premierul este obligat să vină în Parlament să ceară un nou vot în cazul în care se schimbă componența guvernului.

Ține de magistrații de la Curtea Constituțională să stabilească dacă numirea unor miniștri tehnocrați reprezintă într-adevăr o schimbare de structură a guvernului, dacă se impune ca premierul să vină în Parlament să ceară susținerea. Dacă va fi nevoie să facă acest lucru, atunci sunt slabe șanse ca Ilie Bolojan să strângă suficiente voturi pentru a trece.

Atât social-democrații cât și cei de la AUR au anunțat că nu vor susține un guvern minoritar.