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Politica· 1 min citire
Trei morți în urma unui atac rusesc asupra regiunii Harkov
Atac rusesc în Harkov
Publicat6 aug. 2026, 10:47
Sursărealitatea.net
Două locuințe au fost lovite în timpul nopții
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