Actualitate· 1 min citire

Mașină incendiată intenționat în județul Neamț. O femeie de 85 de ani a ajuns la spital după un atac de panică

Mașină incendiată/ Foto: ISU Neamț

Mașină incendiată/ Foto: ISU Neamț

Realitatea de Neamt
Scris deRealitatea de Neamt
Publicat30 iul. 2026, 11:14
SursăRealitatea.Net

O mașină parcată în fața unei locuințe din localitatea Săvinești, județul Neamț, a fost incendiat intenționat în noaptea de miercuri spre joi. În urma incidentului, o femeie de 85 de ani a suferit un atac de panică și a fost transportată la spital, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere prin incendiere.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 03:00, iar la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț cu mai multe autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Neamț, Clarisa Jinga, la sosirea echipajelor, flăcările cuprinseseră partea din față a autoturismului, care era parcat în fața unei proprietăți.

„La sosirea primelor echipaje de intervenție, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la partea din față a unui autoturism parcat în fața unei proprietăți. În interiorul autoturismului nu se afla nicio persoană. Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, în urma căruia autoturismul a ars în proporție de 80%”, a declarat reprezentantul IPJ Neamț.

În timpul intervenției, echipajul SMURD a acordat îngrijiri medicale unei femei în vârstă de 85 de ani, care a suferit un atac de panică. Aceasta a fost transportată ulterior la spital pentru investigații și tratament.

În urma cercetărilor efectuate la fața locului, pompierii au stabilit că incendiul a fost provocat intenționat.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru identificarea autorului și stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere prin incendiere.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

masina incendiataincident neamtatac panicaspital

Urmărește știrile Realitatea de Neamt și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe