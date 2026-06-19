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Politica· 1 min citire
Veștea își retrage candidatura la președinția PNL: „Este evident că scopul este blocarea învestirii Guvernului”
Adrian Veștea (foto: Inquam Photos)
Publicat19 iun. 2026, 22:02
Actualizat19 iun. 2026, 22:07
SursăRealitatea PLUS
Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că nu va participa cu o candidatură la Congresul partidului, pe care îl consideră „nestatutаr și nelegal”, acuzând conducerea liberalilor că urmărește blocarea învestirii Guvernului, nu clarificarea situației interne.
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