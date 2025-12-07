Votul, între tensiuni și reclamații. Ce s-a raportat din județe și din Capitală

Ziua alegerilor a fost marcată nu doar de prezența la urne, ci și de o serie de sesizări și incidente semnalate în mai multe județe din țară, precum și în Capitală. Ministerul Afacerilor Interne a centralizat aceste situații și a transmis detalii despre modul în care au fost gestionate.
Ziua alegerilor a fost marcată nu doar de prezența la urne, ci și de o serie de sesizări și incidente semnalate în mai multe județe din țară, precum și în Capitală. Ministerul Afacerilor Interne a centralizat aceste situații și a transmis detalii despre modul în care au fost gestionate.
În comuna Mihai Eminescu din județul Botoșani, polițiștii cercetează un caz în care un bărbat ar fi oferit bani unor alegători pentru a vota un anumit candidat. Ancheta a fost deschisă pentru coruperea alegătorilor.
În județul Buzău, un reprezentant al unui partid a reclamat consum de alcool în apropierea unei secții de votare. Verificările au arătat însă că persoanele vizate consumau bere fără alcool și cafea. Tot în Buzău au fost identificate materiale electorale amplasate prea aproape de o secție, iar președintele biroului electoral din unitate a dispus înlăturarea acestora.
Situații privind reședința alegătorilor
Au existat și cazuri în care cetățeni care și-au stabilit recent reședința au încercat să voteze în localitatea unde locuiesc. Legea prevede însă un termen minim de șase luni pentru exercitarea votului la noua adresă. Persoanele aflate în această situație au fost îndrumate către secțiile de votare din localitățile unde au domiciliul stabil.
Incidente medicale în Capitală
Ministerul Afacerilor Interne a menționat cinci incidente medicale înregistrate în București, toate în secții de vot sau în apropierea acestora. Persoane aflate la fața locului au căzut sau s-au accidentat ușor. Patru dintre ele au necesitat transport la spital, dar nu s-au raportat situații grave.
Clarificări privind listele electorale
În legătură cu informațiile apărute în spațiul public despre existența unor persoane decedate pe listele electorale permanente, MAI precizează că Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor transmite către Autoritatea Electorală Permanentă actualizările listelor cu 20 de zile înainte de scrutin. Ultima actualizare a fost trimisă la 25 noiembrie și a inclus decesele înregistrate până la 22 noiembrie.
Autoritățile explică faptul că, deși este posibil ca anumite persoane decedate ulterior acestei date să mai figureze în registru, acest lucru nu poate genera voturi ilegale. Identitatea fiecărui alegător este verificată electronic, iar sistemul împiedică votul în numele altei persoane.
Măsuri de ordine după închiderea urnelor
MAI a anunțat că efectivele sale își continuă misiunile pe parcursul întregii zile și după închiderea secțiilor de votare. Angajații ministerului îi vor însoți pe președinții birourilor electorale la transportul documentelor rezultate în urma votului către structurile ierarhic superioare, asigurând protecția procesului până în momentul predării.
ALEGERI LOCALE PARȚIALE. Prezența la urne și datele de ultimă oră despre scrutinul din București și din țară, în timp real – LIVE TEXT