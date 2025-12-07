Votul, între tensiuni și reclamații. Ce s-a raportat din județe și din Capitală

Ziua alegerilor a fost marcată nu doar de prezența la urne, ci și de o serie de sesizări și incidente semnalate în mai multe județe din țară, precum și în Capitală. Ministerul Afacerilor Interne a centralizat aceste situații și a transmis detalii despre modul în care au fost gestionate.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre votlocalealegeri