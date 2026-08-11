Donald Trump a semnat un ordin care reduce numărul de vaccinări pentru copiii americani

Trump susţine că prin reducerea numărului de vaccinări, SUA se aliniază altor ţări care aplică acest standard, însă experţii medicali spun că fiecare ţară îşi stabileşte schema de vaccinare în funcţie de riscurile la care sunt expuşi copiii.
Preşedintele american, Donald Trump, a semnat un ordin controversat care reduce semnificativ numărul de vaccinări pentru copiii americani, în pofida recomandărilor făcute de experţii medicali.
Donald Trump susţine că prin reducerea numărului de vaccinări, Statele Unite se aliniază altor ţări care aplică acest standard, însă experţii medicali spun că fiecare ţară îşi stabileşte schema de vaccinare în funcţie de riscurile la care sunt expuşi copiii.
Reuters notează că noua schemă de vaccinare reprezintă o victorie pentru secretarul american al sănătăţii, Robert F. Kennedy, care este un cunoscut activist împotriva vaccinurilor.
Noile recomandări includ şi separarea vaccinului ROR, care se face pentru a preveni rujeola, oreionul şi rubeola, în trei vaccinuri separate.
Vaccinurile, ținta unor teorii ale conspirației și dezinformări
Vaccinurile sunt de zeci de ani ţinta unor teorii ale conspiraţiei şi dezinformări potrivit cărora ar provoca o serie de afecţiuni grave şi chiar moartea.
Nu există studii care să probeze aceste naraţiuni false, însă, pe de altă parte, creşterea numărului de sceptici a dus în numeroase ţări la reapariţia unor focare de boală, cum ar fi rujeola, şi la un număr tot mai mare de decese.
Fenomenul a afectat şi România, unde doar în ultimii doi ani peste 35.000 de persoane s-au infectat cu rujeolă şi mai mult de 30 de copii, majoritatea nevaccinaţi, au murit.
O campanie virulentă de dezinformare a vizat şi vaccinurile împotriva COVID, iar România a fost una din ţările europene cu cele mai mici rate de vaccinare.