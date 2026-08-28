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Sanatate· 1 min citire
Ministerul Sănătății: Noi plăți către beneficiarii proiectelor finanțate prin PNRR efectuate în ultima săptămână
Ministerul Sănătății
Publicat28 aug. 2026, 15:25
Sursărealitatea.net
Potrivit ministerului, investițiile vizează domenii esențiale pentru sistemul sanitar.
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