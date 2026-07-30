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Sanatate· 1 min citire
Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași redeschide secția ATI, la 10 luni după moartea a 7 copii
FOTO: Arhivă
Secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași se pregătește de redeschiderea aproape completă, după zece luni în care a funcționat la capacitate minimă.
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