Posturile din spitale vor putea fi ocupate. Camera Deputaților a votat legea în plină grevă în sănătate

Deputații au adoptat proiectul privind reforma sănătății, care prevede deblocarea posturilor din unitățile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății, a autorităților locale și a instituțiilor cu rețea sanitară proprie.
Camera Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind reforma sănătății, cu un amendament care privește deblocarea posturilor din sănătate, amendament care trecuse de comisiile de specialitate. S-au înregistrat 237 de voturi "pentru", 11 împotrivă și 40 de abțineri.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 652 din Legea nr. 95/2006, în vederea extinderii protecției juridice, prin transpunerea infracțiunii de ultraj asupra personalului medico-sanitar, respectiv asupra personalului medical și auxiliar, indiferent de forma de exercitare a profesiei și de unitatea medicală în care își desfășoară activitatea. Totodată, intervenția legislativă vizează măsuri menite să protejeze integritatea și siguranța angajaților din domeniul sănătății, să consolideze statutul profesional și să asigure aplicarea unitară a legii în toate unitățile medicale.
"Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi fac excepție de la prevederile alin. (1) al articolului XXII din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 25 iulie 2025, cu modificările și completările ulterioare, unitățile și instituțiile din subordinea Ministerului Sănătății, unitățile sanitare din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, precum și unitățile sanitare din subordinea autorităților locale, posturile putând fi ocupate cu încadrarea în bugetul aprobat", prevede amendamentul aprobat, inițiat de PSD.
Anterior, proiectul de lege pentru modificarea art. 652 din Legea nr. 95/2026 privind reforma în domeniul sănătății a fost adoptat de Senat, Camera Deputaților fiind for decizional în acest caz.