Publicat 28 nov. 2026, 09:27 Sursă Știri Neamț

Un copil de 12 ani și un bărbat de 37 de ani au fost răniți în două accidente rutiere distincte, produse vineri, 27 noiembrie 2026, în Târgu-Neamț și Roman. Poliția a deschis dosare penale pentru vătămare corporală din culpă.

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