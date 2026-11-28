Un copil de 12 ani și un bărbat de 37 de ani au fost răniți în două accidente rutiere distincte, produse vineri, 27 noiembrie 2026, în Târgu-Neamț și Roman. Poliția a deschis dosare penale pentru vătămare corporală din culpă.
Inspectoratul de Poliție Județean Neamț a anunțat producerea a două evenimente rutiere soldate cu rănirea pietonilor, la interval de câteva ore una de cealaltă. În urma incidentelor, cele două victime au necesitat intervenția medicală.
Primul accident s-a petrecut în jurul orei 14:08 pe bulevardul Ștefan cel Mare din Târgu-Neamț. Conform primelor cercetări, un bărbat de 64 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a lovit un minor de 12 ani care traversa strada printr-un loc nepermis și fără să se asigure.
Șoferul a fost supus testării cu etilometrul, rezultatul fiind negativ. Copilul a suferit leziuni și a fost transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate.
A doua situație a fost semnalată în jurul orei 17:48 în municipiul Roman. Polițiștii au fost sesizați prin numărul unic de urgență 112 despre un accident pe strada Veronica Micle, iar verificările ulterioare au indicat că autoturismul circula pe bulevardul Roman Mușat.
În acest caz, o femeie de 37 de ani a lovit un bărbat de aceeași vârstă. Spre deosebire de incidentul din Târgu-Neamț, pietonul se angajase regulamentar în traversarea străzii, potrivit constatărilor preliminare ale forțelor de ordine.
Bărbatul a fost preluat cu ambulanța și transportat la Spitalul Municipal de Urgență Roman pentru investigații. Poliția nu a precizat exact punctul de impact dintre cele două artere menționate în sesizare.
Pentru ambele evenimente, autoritățile au întocmit dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor, iar informații suplimentare privind gravitatea leziunilor nu au fost comunicate până la momentul publicării.