Alertă de dronă în Botoșani. Localnicii au fost îndemnați să se adăpostească VIDEO

Locuitorii din județul Botoșani au fost avertizați printr-un nou mesaj RO-Alert cu privire la posibilitatea unor incursiuni de drone în spațiul aerian românesc. Autoritățile le-au transmis oamenilor să ia măsuri de protecție și să se adăpostească.
Este pentru a doua oară într-un interval de o săptămână când populația din județ este atenționată prin RO-Alert în legătură cu posibilitatea apariției unor drone pe cer.
Locuitorii, sfătuiți să se adăpostească
Mesajul RO-Alert a fost transmis în urmă cu câteva momente către populația din județul Botoșani, autoritățile semnalând posibile incursiuni de drone în spațiul aerian al României.
Oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă, ca măsură de siguranță.
A doua alertă de acest fel într-o săptămână
Noua avertizare vine la scurt timp după un alt mesaj RO-Alert transmis în județul Botoșani, tot în legătură cu posibilitatea unor drone în spațiul aerian.
Astfel, este pentru a doua oară în decurs de o săptămână când autoritățile avertizează populația din județ cu privire la pericolul apariției unor drone pe cer.
Comunicatul MApN
„Sâmbătă, 12 septembrie, Centrele de Operații Aeriene ale Ucrainei și Republicii Moldova au informat Ministerul Apărării Naționale că o dronă a traversat spațiile aeriene ale celor două state, îndreptându-se către zona de NE a României.
Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației.
Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Botoșani, fiind transmis un mesaj RO-Alert, la ora 16.20.
În același interval, prin Serviciul Unic de Urgență 112 a fost semnalată prezența unei drone deasupra localității Știubieni, județul Botoșani.
În urma recunoașterilor efectuate de forțe ale MAI, a fost identificat un obiect zburător prăbușit, în zona localității Botoșenița Mare, județul Suceava, într-un lan de porumb. În urma impactului s-a produs un incendiu de mici dimensiuni și s-a format o cavitate cu diametrul de aproximativ 1 m și adâncimea de 30 cm. Nu au fost înregistrate victime.
O echipa pirotehnică a SRI se deplasează la fața locului pentru evaluarea situației” a ytransmis MApN.