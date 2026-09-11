Băsescu, mesaj dur pentru Nicușor Dan: „Ar trebui urgent să desemneze un premier”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 11 sept. 2026, 20:24

Traian Băsescu îl critică pe președintele Nicușor Dan pentru întârzierea desemnării unui premier și consideră că șeful statului trebuie să acționeze urgent pentru deblocarea crizei politice.

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