Apa Mării Negre, neobișnuit de rece în plină vară. Fenomenul care a coborât temperatura până la 17 grade

Publicat 17 iul. 2026, 08:17 Sursă Realitatea.Net

Turiștii aflați în aceste zile pe litoralul românesc au fost întâmpinați de o situație mai puțin obișnuită pentru mijlocul verii. În locul apei calde specifice lunii iulie, când Marea Neagră înregistrează, de regulă, aproximativ 25 de grade Celsius, în unele sectoare ale litoralului temperatura a coborât în weekend până la doar 17 grade. Deși luni s-a observat o ușoară încălzire, cu valori cuprinse între 19 și 20 de grade Celsius, apa mării rămâne considerabil mai rece decât în mod normal pentru această perioadă. Iată motivul.

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