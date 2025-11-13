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Atac cibernetic masiv în Danemarca. Hackerii proruşi au vizat instituții guvernamentale și o companie de apărare

Atac cibernetic masiv în Danemarca. Hackerii proruşi au vizat instituții guvernamentale și o companie de apărare

Atac cibernetic masiv în Danemarca. Hackerii proruşi au vizat instituții guvernamentale și o companie de apărare

Realitatea de Neamt
Scris de Realitatea de Neamt Publicat: 13 nov. 2025, 16:39

Atac cibernetic masiv în Danemarca. Hackerii proruşi au vizat instituții guvernamentale și o companie de apărare

Mai multe site-uri oficiale din Danemarca au fost lovite joi de un atac cibernetic de tip DDoS, revendicat de gruparea de hackeri proruşi NoName057, potrivit unui anunț al Agenției daneze pentru Securitate Civilă.

Atac cibernetic masiv în Danemarca. Hackerii proruşi au vizat instituții guvernamentale și o companie de apărare

Autoritățile daneze au confirmat că investighează incidentul în colaborare cu serviciile de informații militare, menționând că „mai multe companii și site-uri se confruntă cu întreruperi temporare din cauza atacurilor”.

Reprezentanții companiei Terma au declarat că situația a fost rapid gestionată și că nu s-au înregistrat breșe de securitate sau pierderi de date.

„Știm că un grup de hackeri ruși a afirmat că va perturba site-ul nostru și pe cele ale unor instituții daneze, însă este prea devreme pentru a confirma implicarea lor directă”, a explicat Tobias Brun-Falkencrone, directorul de comunicare al companiei.

Gruparea NoName057 revendicase cu o zi înainte un alt atac asupra site-urilor mai multor municipalități daneze, cu doar câteva zile înainte de alegerile locale. Danemarca este considerată una dintre cele mai vocale țări europene în sprijinul Ucrainei, fapt care ar fi putut determina aceste acțiuni ostile.

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