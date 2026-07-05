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Actualitate· 1 min citire
Mesaj dur al lui Donald Trump la adresa Europei: „Am fost ales exact la timp”
Donald Trump
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat un nou atac la adresa statelor europene, criticând politicile privind migrația și susținând că acestea au consecințe grave asupra societății.
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