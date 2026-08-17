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Atac cu dronă pe Dunăre, în zona Plauru. Cargo ucrainean lovit în zori, nava a luat foc

Vas ucrainean lovit în zona Plauru (arhivă)

Vas ucrainean lovit în zona Plauru (arhivă)

Realitatea de Neamt
Scris deRealitatea de Neamt
Publicat17 aug. 2026, 07:14
Actualizat17 aug. 2026, 07:19
SursăRealitate Plus

Un nou incident grav de securitate la frontiera României cu Ucraina. Potrivit Realitatea PLUS, un cargo ucrainean care naviga pe brațul Chilia a fost atacat cu dronă în jurul orei 4 dimineața, în dreptul localității Plauru. Impactul a provocat un incendiu puternic, surprins în imagini de localnicii de pe malul românesc.

Martorii au povestit că flăcările s-au extins rapid, iar oamenii s-au temut de o posibilă explozie, fugind spre dig pentru a se pune la adăpost. Conform relatărilor din zonă, echipajele ucrainene au reușit să stingă incendiul în jurul orei 6.

Incidentul vine pe fondul unei nopți extrem de tensionate pentru autoritățile române. O altă dronă a pătruns în spațiul aerian național, dinspre Republica Moldova, la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați. Aparatul a fost interceptat și doborât de un avion F‑18 al Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflat în misiune NATO de Poliție Aeriană la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”.

Este a patra dronă neutralizată pe teritoriul României în ultimele săptămâni, ceea ce ridică din nou nivelul de alertă în zona de frontieră și pune presiune pe structurile de securitate.

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