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Autostradă direct din România până la Belgrad! Promisiunea lui Vucic: „doar o oră între cele două oraşe!”

Autostradă direct din România până la Belgrad! Promisiunea lui Vucic: „doar o oră între cele două oraşe!”

Autostradă direct din România până la Belgrad! Promisiunea lui Vucic: „doar o oră între cele două oraşe!”

Realitatea de Neamt
Scris de Realitatea de Neamt Publicat: 10 dec. 2025, 18:32

Autostradă direct din România până la Belgrad

Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a transmis într-o postare pe Instagram că Belgradul şi Bucureştiul, două ţări legate de o prietenie istorică, au în faţă proiecte majore care pot schimba mobilitatea şi economia regiunii.

Liderul sârb spune că există încă un potenţial uriaş pentru întărirea dialogului politic și accelerarea cooperării economice. Vucic a subliniat în mod special proiectele energetice comune, dar şi planul considerat strategic de ambele state: autostrada Belgrad–Timişoara.

Potrivit lui, noua rută va scurta drastic timpul de călătorie între cele două oraşe, la aproximativ o oră, facilitând mobilitatea oamenilor şi relațiile comerciale de pe ambele părţi ale frontierei.

În acelaşi mesaj, preşedintele Serbiei a reiterat că aderarea la Uniunea Europeană rămâne obiectivul central al ţării. Belgradul şi-a fixat finalul anului 2026 ca termen pentru implementarea tuturor reformelor necesare, iar Vucic a mulţumit României pentru sprijinul acordat în acest proces şi pentru experienţa împărtăşită.

Liderul sârb a ţinut să mulţumească şi pentru poziţia constantă a României privind nerecunoaşterea independenţei Kosovo, considerând această atitudine nu doar o chestiune de drept internaţional, ci şi o dovadă a prieteniei autentice dintre cele două popoare.

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