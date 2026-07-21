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Bani de la stat pentru performanță. Ce sume ar putea primi elevii care au luat media 10 la examenele naționale
Examene naționale
Publicat21 iul. 2026, 13:46
SursăRealitatea.net
Elevii care au obținut media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat în 2026 ar putea primi premii în bani de la stat. Ministerul Educației a pus în consultare publică un proiect de Hotărâre de Guvern care prevede acordarea unor stimulente de până la 5.000 de lei.
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