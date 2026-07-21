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Un bărbat a căzut de pe un pod în râul Moldova, în zona microhidrocentralei din Roman. A fost scos în ultima clipă din apă de un trecător

FOTO: ISU

FOTO: ISU

Realitatea de Neamt
Scris deRealitatea de Neamt
Publicat21 iul. 2026, 15:00
SursăRealitatea.Net

Un bărbat în vârstă de 51 de ani a căzut marți de pe un pod în râul Moldova, în zona microhidrocentralei din municipiul Roman, județul Neamț. Acesta a fost salvat de un trecător aflat în apropiere, care l-a scos din apă înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

Bărbatul a fost salvat în ultima clipă de un trecător

Pompierii au fost solicitaţi să intervină, marţi, pentru salvarea unui bărbat care a căzut de pe un pod în râul Moldova, în zona microhidrocentralei din municipiul Roman.

Potrivit ISU Neamţ, până la sosirea forţelor de intervenţie, un bărbat aflat în zonă a intervenit pentru scoaterea victimei din apă şi a aşezat-o pe o porţiune betonată. 

Victima a fost transportată la spital cu mai multe traumatisme

Pompierii au reuşit să îl scoată pe bărbat din albia râului, cu ajutorul unei tărgi, şi l-au predat echipajului de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean. 

Bărbatul în vârstă de 51 de ani era semiconştient şi cu traumatisme. El a primit îngrijiri medicale, după care a fost transportat la CPU al Spitalului Municipal Roman.

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