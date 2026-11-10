Bărbat din Piatra-Neamț reținut după ce a fost prins de două ori în aceeași noapte cu permisul suspendat

Publicat 10 nov. 2026, 13:37 Sursă Știri Neamț

Un bărbat de 36 de ani din Piatra-Neamț a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost oprit de poliție de două ori în aceeași noapte, pe aceeași stradă, conducând cu dreptul de a conduce suspendat.

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