Bărbat din Piatra-Neamț reținut după ce a fost prins de două ori în aceeași noapte cu permisul suspendat

Un bărbat de 36 de ani din Piatra-Neamț a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost oprit de poliție de două ori în aceeași noapte, pe aceeași stradă, conducând cu dreptul de a conduce suspendat.
Inspectoratul de Poliție Județean Neamț a transmis că primul control a avut loc vineri, 8 noiembrie 2026, în jurul orei 23:50. O patrulă din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț a oprit un autoturism care circula pe strada 1 Decembrie 1918.
La volan se afla un bărbat de 36 de ani, locuitor al municipiului. Polițiștii au stabilit că acesta avea dreptul de a conduce suspendat. În momentul solicitării datelor de identificare, bărbatul le-a declarat agenților numele fratelui său.
În urma verificărilor, polițiștii au constatat și o infracțiune de fals privind identitatea. Aproximativ două ore și 20 de minute mai târziu, sâmbătă, 9 noiembrie 2026, la ora 02:10, bărbatul a fost depistat din nou.
Acesta conducea același autoturism, tot pe strada 1 Decembrie 1918, deși dreptul de a conduce era în continuare suspendat. Prin ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamț, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, în formă continuată.
Față de bărbat a fost aplicată măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore.