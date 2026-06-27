Călin Georgescu avea dreptate. De la 1 iulie, românii vor plăti facturi mai mari la apă: „Urmează o criză teribilă!”

Apa se scumpește de la 1 iulie, iar românii din mai multe județe vor plăti cu aproape 30 la sută mai mult pentru serviciile de apă potabilă și canalizare. Sunt vizate localități din Ilfov, Giurgiu, Ialomița, Sibiu, Brașov și Timiș, iar în unele zone creșterea totală ajunge la aproape 30 la sută, potrivit Realitatea PLUS.
Scumpirea vine în contextul în care Călin Georgescu vorbea despre capacitatea României de a transforma țara într-un jucător strategic pe piața mondială a apei. Candidatul interzis a fost ironizat atunci când a spus că România ar putea obține venituri importante din vânzarea apei, în contextul unei posibile crize la nivel global. Acesta susținea că țara noastră deține 65 la sută din sursele de apă din Europa și că, în ciuda acestui lucru, românii ajung să plătească prețuri tot mai mari pe metrul cub.
„Atunci când eu vorbeam de resursele de apă din România și gestionarea lor, au apărut voci care trâmbițau fel de fel de nimicuri și ridiculizau ce spuneam. Acum sunt fapte”, a spus Călin Georgescu.
Cât vor plăti românii pentru apă și canalizare
Apa în România se scumpește pe zi ce trece. Pe lângă explozia prețurilor la raft, mai mulți români vor scoate de la 1 iulie mai mulți bani din buzunar pentru apa de la robinet. Mai exact, prețul ajunge de la aproximativ 8 lei la 9,85 lei pe metru cub. Pentru canalizare și epurare, tariful urcă de la 6,32 lei la 8,48 lei pe metru cub. Practic, pentru apă și canalizare, un client va plăti 18,33 lei pe metru cub, cu TVA inclus, față de aproximativ 14,32 lei în prezent.
Creșterea totală este de 28 la sută. La un consum de 10 metri cubi pe lună, diferența ar fi de aproximativ 40 de lei în plus, doar din majorarea tarifelor pentru apă și canalizare. Culmea, avertismentele lui Călin Georgescu în legătură cu o posibilă criză a apei la nivel global au fost ironizate. Acesta a susținut că apa va deveni o resursă tot mai importantă și că România ar putea avea un rol strategic, dacă și-ar gestiona corect resursele.
„Într-un moment în care România va înțelege că urmează o criză de apă teribilă”, spunea Călin Georgescu.
Acesta a vorbit și despre faptul că presiunea pe resursele de apă există deja și ar putea deveni tot mai mare.
„Este deja, dar va fi acerbă”, a mai spus Georgescu.
Candidatul interzis a explicat că România deține 65 la sută din sursele de apă din Europa și că ar putea obține venituri de până la 10 miliarde de euro anual din vânzarea apei.
„Apa va fi viitorul petrol. Poți să produci totul”, a spus Călin Georgescu.
Companiile de apă invocă investițiile în infrastructură
Acum, companiile de apă explică faptul că scumpirile sunt legate de strategiile tarifare asumate pentru investiții în infrastructură. Este vorba inclusiv despre proiecte finanțate din fonduri europene. Majorările vin însă într-un moment în care românii resimt deja presiunea prețurilor tot mai mari. Pentru familiile care consumă mai multă apă lunar, diferența de pe factură va fi vizibilă imediat după intrarea în vigoare a noilor tarife.