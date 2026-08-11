România mai deschide până la 100 km de autostradă. Anunțul făcut de ministrul Transporturilor

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 11 aug. 2026, 17:21

România ar putea încheia anul 2026 cu până la 100 de kilometri noi de autostradă dați în circulație, iar cea mai mare parte a acestora ar urma să fie pe Autostrada Transilvania.

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