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Ce pedeapsă a primit un tânăr fără permis care a fost urmărit de Poliție mai mulți kilometri prin Iași

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Neamt
Scris de Realitatea de Neamt Publicat: 27 iul. 2026, 08:20

Un bărbat din Iași a fost urmărit de polițiști aproape patru kilometri, după ce a refuzat să oprească la semnalul acestora. Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 13 august, anul trecut, când șoferul unui BMW negru circula cu 71 km/h într-o zonă unde limita era de 50 km/h.

În loc să tragă pe dreapta, acesta a accelerat și a traversat mai multe străzi aglomerate din oraș. În timpul urmăririi, a intrat pe contrasens, a acroșat o Skoda și și-a continuat deplasarea, fiind blocat în cele din urmă în apropierea Spitalului „C.I. Parhon”, potrivit ziaruldeiasi.ro.

Șoferul le-a spus polițiștilor că plecase din Valea Lupului pentru a merge la frizerie. Verificările au arătat însă că nu avea permis de conducere, deși încercase de două ori să promoveze proba teoretică. În plus, BMW-ul era radiat din circulație, iar numerele provizorii erau expirate. Bărbatul a fost trimis în judecată și condamnat zilele trecute la doi ani de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de doi ani și jumătate, și i s-a interzis să conducă timp de doi ani. Sentința nu este definitivă și a fost contestată.

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