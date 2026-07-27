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Ce pedeapsă a primit un tânăr fără permis care a fost urmărit de Poliție mai mulți kilometri prin Iași
FOTO: Arhivă
Un bărbat din Iași a fost urmărit de polițiști aproape patru kilometri, după ce a refuzat să oprească la semnalul acestora. Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 13 august, anul trecut, când șoferul unui BMW negru circula cu 71 km/h într-o zonă unde limita era de 50 km/h.
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