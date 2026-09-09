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Cetățean moldovean reținut în Rusia pentru tentativa de asasinare a unui ofițer superior

Un moldovean a fost reținut în Rusia

Un moldovean a fost reținut în Rusia

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 9 sept. 2026, 14:55

Tânărul ar fi acționat la ordinul serviciilor de informații ucrainene pentru suma de 70.000 de euro, susțin autoritățile ruse.

Tânărul de 21 de ani, Nicolae Cociu, a fost arestat de către agenții FSB, fiind acuzat de implicare într-o tentativă de asasinat asupra unui ofițer superior rus. Ținta atacului, produs în regiunea Saratov, a fost generalul Nikolai Varpahovici, comandant în cadrul Forțelor Aerospațiale ruse.

Planul și desfășurarea atacului

Conform anchetatorilor ruși, la începutul lunii septembrie, moldoveanul ar fi tras de șase ori asupra generalului în timp ce acesta ieșea dintr-un magazin. Deși rănit de gloanțe, ofițerul a supraviețuit. FSB susține că presupusul asasin a fost racolat de serviciile ucrainene de informații în 2025, prin intermediul rețelelor sociale.

Pentru această misiune periculoasă, el ar fi urmat antrenamente de specialitate într-un poligon din Kiev și ar fi fost motivat de promisiunea unei recompense de 70.000 de euro.

După incident, Cociu a plănuit să fugă și să se întoarcă în Republica Moldova. Cu toate acestea, planul său a fost zădărnicit de autoritățile ruse. Acesta a fost interceptat și reținut în regiunea Astrahan, chiar în timp ce încerca să părăsească teritoriul Federației Ruse.

Până în prezent, oficialii de la Kiev nu au oferit comentarii despre acest incident, care se adaugă altor tentative de asasinat vizând figuri militare rusești.

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