UE ridică tonul după incidentul de la Leipzig! Kaja Kallas acuză Rusia de „terorism susținut de un stat”

Uniunea Europeană își înăsprește poziția față de Rusia după incidentul de la aeroportul Leipzig/Halle din Germania, unde o dronă încărcată cu explozibil a fost găsită în apropierea unui avion cargo ucrainean.
Germania atribuie operațiunea Moscovei, iar șefa diplomației europene, Kaja Kallas, afirmă că acțiunea are toate caracteristicile unui act de terorism susținut de un stat.
Kaja Kallas acuză Moscova
Kallas a declarat că incidentul de la Leipzig trebuie privit în contextul unei serii mai largi de acțiuni hibride atribuite Rusiei în Europa.
Șefa diplomației europene consideră că astfel de operațiuni urmăresc să provoace teamă și să slăbească sprijinul acordat Ucrainei de statele europene.
„Văzând aceste atacuri hibride în toată Europa”, a transmis Kallas, UE trebuie să își intensifice eforturile și să răspundă prin măsuri mai ferme.
Germania spune că Rusia este responsabilă
Autoritățile germane au anunțat că au ajuns la concluzia că operațiunea de la Leipzig a fost coordonată de persoane care au acționat în numele unor entități ale statului rus.
Incidentul a avut loc pe 4 august, iar dispozitivul a fost descoperit în apropierea unui avion cargo ucrainean. Explozia nu s-a produs.
Berlinul consideră cazul parte a unei campanii mai ample de acțiuni hibride și avertizează că asemenea operațiuni ar putea continua.
UE pregătește noi sancțiuni
Miniștrii de Externe ai statelor membre discută noi măsuri împotriva Rusiei. Kallas a anunțat că pe lista de sancțiuni ar putea fi adăugate persoane și entități implicate în activitățile militare și hibride ale Moscovei.
Franța susține, la rândul său, extinderea sancțiunilor europene, inclusiv împotriva unor nave asociate „flotei fantomă” utilizate de Rusia pentru transportul de energie și alte mărfuri. Germania și Franța au convocat reprezentanții diplomatici ruși pentru a protesta față de incident.
Berlinul ia măsuri împotriva Rusiei
Germania a anunțat deja măsuri de retorsiune. Printre acestea se află închiderea consulatului rus de la Bonn și încetarea contractului pentru Casa Rusă din Berlin.
Guvernul german susține că astfel de acțiuni sunt necesare pe fondul riscului tot mai mare reprezentat de operațiunile hibride.
Moscova respinge acuzațiile
Rusia neagă implicarea în incidentul de la Leipzig și a transmis că va răspunde măsurilor adoptate de Germania. În timp ce Moscova respinge acuzațiile, oficialii europeni susțin că incidentul demonstrează necesitatea consolidării apărării și a cooperării între statele occidentale.
Reacția europeană vine într-un moment în care mai multe guverne acuză Rusia de tentative de sabotaj, operațiuni de influență și alte acțiuni hibride desfășurate pe teritoriul european.