Constanța va avea tren metropolitan. Ce rute sunt în plan și care este detaliul special al proiectului

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 sept. 2026, 16:42

Noua infrastructură ar putea deservi direct peste 500.000 de locuitori, adică mai mult de 75% din populația județului, iar unul dintre elementele speciale este posibilitatea unei conexiuni feroviare cu Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu.

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