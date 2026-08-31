Crimă șocantă în Neamț. Un pompier și-a înjunghiat fosta iubită și apoi s-a sinucis

O tânără a murit după ce a fost atacată cu un cuțit în stradă, în seara zilei de 30 august, într-o localitate din județul Neamț. Femeia a fost găsită grav rănită după un apel la 112 și transportată de urgență la spital, însă medicii nu au mai putut să-i salveze viața.
Cazul a intrat rapid în atenția anchetatorilor, mai ales după ce imaginile surprinse de camerele de supraveghere au indicat că victima ar fi fost atacată de un bărbat care a coborât dintr-un autoturism. Ulterior, un bărbat în vârstă de 25 de ani, despre care oamenii legii au stabilit că ar fi fost fostul concubin al victimei, a fost găsit spânzurat, fără semne de viață, la periferia orașului.
Potrivit informațiilor, este vorba despre un subofițer al ISU Neamț, încadrat la detașamentul de pompieri din Roman.
Apelul la 112 a anunțat atacul
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani au fost alertați printr-un apel la 112 în jurul orei 22:35. Sesizarea anunța că o tânără se afla rănită pe o stradă din localitatea Barticești, județul Neamț.
La adresa indicată au ajuns mai multe echipaje de poliție, printre care polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Neamț, Serviciului Criminalistic Neamț, Biroului Investigații Criminale Roman și Biroului Criminalistic Roman.
Victima se afla într-o stare extrem de gravă, inconștientă, cu răni provocate prin înjunghiere la nivelul gâtului.
Echipajele medicale au preluat-o și au transportat-o de urgență la spital. În ciuda intervenției medicilor, tânăra a decedat.
Imaginile de pe camere au surprins atacul
Anchetatorii au verificat imaginile provenite de la camerele de supraveghere din zonă pentru a stabili ce s-a întâmplat înainte ca femeia să fie găsită rănită.
Victima se afla în fața locului în care lucra în momentul în care un autoturism a ajuns în zonă. Din mașină ar fi coborât un bărbat, care s-ar fi îndreptat către femeie.
Imaginile ar fi surprins momentul în care acesta a agresat-o fizic, după care i-ar fi aplicat mai multe lovituri cu un cuțit. Atacatorul ar fi părăsit imediat locul faptei, în timp ce femeia a rămas grav rănită pe trotuar.
Suspectul ar fi fost pompier la ISU Neamț
În urma verificărilor efectuate după atac, polițiștii ar fi identificat un bărbat care ar fi avut o relație sentimentală cu victima. Informațiile prezentate indică faptul că acesta era fostul concubin al tinerei.
Bărbatul avea 25 de ani și ar fi fost subofițer în cadrul ISU Neamț, la detașamentul de pompieri din Roman. Potrivit presei locale, acesta ar fi intrat în sistem în urmă cu aproximativ doi-trei ani.
Ulterior, anchetatorii l-ar fi găsit la periferia orașului. Bărbatul și-a pus capăt vieții prin spânzurare.
Ancheta este coordonată de un procuror militar
Având în vedere calitatea bărbatului indicat în cadrul anchetei, cercetările au fost preluate de un procuror militar din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Iași, potrivit informațiilor transmise de Poliția Neamț.
De asemenea, cercetările urmăresc să clarifice succesiunea evenimentelor din seara de 30 august, de la momentul în care femeia se afla în zona în care lucra și până la intervenția polițiștilor și transportarea sa la spital.
Ancheta urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs agresiunea, relația dintre persoanele implicate și succesiunea evenimentelor din seara de 30 august.
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