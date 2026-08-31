Statele Unite au lansat noi atacuri în Iran, primele din ultima lună: ce urmărește SUA prin noile lovituri

Publicat 31 aug. 2026, 06:58 Actualizat 31 aug. 2026, 07:40 Sursă Realitatea.Net

Statele Unite au efectuat duminică noi lovituri asupra teritoriului iranian, vizând două lansatoare de pe insula Larak, din strâmtoarea Ormuz. Sunt primele atacuri americane asupra Iranului din ultima lună, potrivit CENTCOM, citat de AFP.

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