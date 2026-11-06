Două persoane reținute în Neamț și Suceava pentru deținerea a 80.000 de țigarete de contrabandă

Două persoane au fost reținute pentru 24 de ore după ce polițiștii au descoperit aproximativ 80.000 de țigarete de contrabandă și peste 100.000 de lei la percheziții efectuate în județele Neamț și Suceava.
Perchezițiile au fost coordonate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Neamț și au vizat șase locuințe din județul Neamț, precum și trei din județul Suceava. Acțiunile au fost desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Neamț.
Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județeană (IPJ) Neamț, Ramona Ciofu, a precizat că activitățile se desfășoară în cadrul unui dosar penal pentru cercetarea infracțiunii de deținere de țigarete nemarcate sau marcate necorespunzător, peste limita de 10.000 de unități.
În urma perchezițiilor, în afară de țigările de contrabandă, au fost identificate peste 100.000 de lei, suma fiind considerată provenită din activitatea ilegală, precum și două arme neletale neautorizate.
Două persoane suspectate de comiterea faptelor au fost reținute pentru o perioadă de 24 de ore: un bărbat de 26 de ani, din județul Suceava, și unul de 66 de ani, din județul Neamț.
Cei doi suspecte vor fi prezentați instanței de judecată cu propunere de luare a unei măsuri preventive.