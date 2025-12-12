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Europa taxează coletele din Asia cu 3 euro. România aplică deja propria taxă de la 1 ianuarie

Europa taxează coletele din Asia cu 3 euro. România aplică deja propria taxă de la 1 ianuarie

Europa taxează coletele din Asia cu 3 euro. România aplică deja propria taxă de la 1 ianuarie

Realitatea de Neamt
Scris de Realitatea de Neamt Publicat: 12 dec. 2025, 17:06

România aplică deja propria taxă de la 1 ianuarie

Uniunea Europeană introduce o taxă de 3 euro pentru fiecare colet cu valoare declarată sub 150 de euro provenit din Asia, măsură ce va fi aplicată din iulie 2026 și care este valabilă doar până în 2028, perioadă în care Bruxellesul pregătește un sistem nou de taxe pentru toate bunurile importate, indiferent de preț.

Decizia reprezintă un viraj politic menit să protejeze piața europeană în fața valului de produse ieftine venite în special din China. România a mers chiar mai departe, urmând să aplice de la 1 ianuarie 2026 o taxă națională de 25 de lei pentru orice colet extracomunitar, măsură inclusă în pachetul doi al Guvernului Bolojan, declarat constituțional.

Miniștrii de Finanțe ai statelor membre au ajuns la acest acord vineri, iar Comisia Europeană a confirmat într-un comunicat că taxa are rolul de a acoperi probleme economice și de siguranță generate de explozia acestui tip de comerț.

Comisia avertizează că produsele aduse prin astfel de colete intră în UE fără taxe vamale, ceea ce creează o concurență neloială pentru comercianții europeni, crește riscurile pentru sănătatea și siguranța consumatorilor, favorizează fraudele și ridică îngrijorări legate de mediu.

Dimensiunea fenomenului este uriașă. În 2024, aproximativ 4,6 miliarde de trimiteri cu valoare redusă, echivalentul a circa 12 milioane de colete pe zi, au ajuns în UE, dublu față de 2023 și aproape triplu față de 2022, multe dintre produsele importate fiind ulterior descoperite ca neconforme cu standardele europene.

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