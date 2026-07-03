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Fabrică de canabis descoperită într-un solar dintr-o comună din Neamț

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Neamt
Scris de Realitatea de Neamt Publicat: 3 iul. 2026, 15:12

Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Neamț au dispus, la data de 2 iulie 2026, reținerea a două persoane cercetate pentru trafic de droguri de risc și complicitate la trafic de droguri de risc.

Potrivit anchetatorilor, pe parcursul anului 2026, unul dintre inculpați ar fi înființat și dezvoltat, în curtea locuinței sale din comuna Dragomirești, județul Neamț, o cultură de canabis destinată vânzării. Acesta ar fi fost ajutat de un coinculpat la cultivarea și îngrijirea plantelor.

În urma percheziției, procurorii au descoperit un solar de mari dimensiuni, de 170 de metri lungime și 10 metri lățime, în care se aflau 2.669 de plante de canabis, cu o greutate totală de aproximativ 2,4 tone masă verde.

Plantele erau irigate individual, iar solarul era dotat cu termostat pentru controlul temperaturii și umidității. În curte a fost găsit și un laborator pentru prelucrarea, uscarea, porționarea și ambalarea canabisului. Cei doi inculpați urmează să fie prezentați Tribunalului Neamț cu propunere de arestare preventivă.

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