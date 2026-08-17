AUR, reacție după decizia CCR privind Legea integrității: „Transparența nu poate fi negociabilă”

Alianța pentru Unirea Românilor a reacționat după decizia Curții Constituționale privind Legea integrității și susține că principiile referitoare la transparență și integritate trebuie aplicate în mod egal, indiferent de persoanele vizate.
Formațiunea critică hotărârea CCR prin care a fost declarată neconstituțională prevederea referitoare la extinderea obligațiilor de transparență către persoanele aflate în relații asimilabile celor dintre soți.
AUR consideră că, în situația în care formularea legii ridica probleme de claritate juridică, soluția ar fi trebuit să fie corectarea textului, nu renunțarea la principiul urmărit de Parlament.
Potrivit partidului, averile și interesele soților, soțiilor sau ale persoanelor aflate într-o relație similară vieții de familie cu un demnitar ar trebui să poată fi cunoscute atunci când acestea pot avea legătură cu exercitarea funcției publice.
„Integritatea nu ar trebui să aibă culoare politică”, transmite AUR, care acuză existența unei contradicții între discursul public privind transparența și modul în care sunt tratate aceste principii atunci când ajung să îi vizeze pe cei aflați în apropierea puterii.
Formațiunea susține că transparența trebuie să rămână un principiu aplicabil tuturor celor care ocupă funcții publice și persoanelor apropiate acestora, în măsura în care interesele lor pot avea legătură cu activitatea desfășurată în cadrul instituțiilor statului.
AUR consideră că decizia CCR ridică și o problemă de încredere în instituțiile statului, mai ales în contextul controverselor din ultimii ani legate de hotărârile Curții Constituționale cu impact politic major.
Partidul amintește inclusiv decizia privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și susține că hotărârile CCR care au consecințe importante asupra vieții politice sunt analizate cu o atenție sporită de către societate.
În același timp, AUR afirmă că principiile integrității și transparenței nu ar trebui aplicate diferit în funcție de tabăra politică din care face parte persoana vizată.
Formațiunea cere, în esență, ca regulile privind integritatea în funcțiile publice să fie clare și aplicate fără excepții, considerând că transparența trebuie să rămână un criteriu esențial pentru cei care exercită puterea publică.