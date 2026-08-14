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Fermierii disperați: „Nu mai avem bani de facturi!”

Realitatea de Neamt
Scris deRealitatea de Neamt
Publicat14 aug. 2026, 10:40
Actualizat14 aug. 2026, 10:41
SursăRealitatea PLUS

Fermierii amenință cu un nou protest de amploare și spun că sunt pregătiți să iasă din nou în stradă dacă autoritățile nu iau urgent măsuri pentru salvarea agriculturii. Crescătorii de animale reclamă lipsa și întârzierea subvențiilor, blocaje care le afectează activitatea și spun că interesele lor nu sunt suficient apărate la Bruxelles, în contextul deciziilor care vizează agricultura.

Fermierii anunță cu proteste de amploare

Fermierii avertizează că pentru numeroși crescători de animale blocajul poate însemna faliment și spun că familiile care trăiesc exclusiv din oierit au rămas fără una dintre principalele surse de venit și ajung să nu mai aibă bani pentru facturi sau pentru a-și trimite copiii la școală.

Nemulțumirea fermierilor este cu atât mai mare cu cât aceștia susțin că, după protestele precedente, revendicările lor au rămas fără răspuns.

Mai mult, oamenii anunță că au trimis documente și solicitări autorităților, însă acuză că nu au primit soluții concrete.

În aceste condiții, fermierii amenință că vor reveni în stradă pentru a-și striga nemulțumirile.

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