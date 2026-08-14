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Politica· 1 min citire
Ședință de urgență la Guvern, prima după oprirea Reactorului 2 de la Cernavodă. Ce măsuri de criză va anunța Bolojan?
Ilie Bolojan si Cristian Bușoi
Publicat14 aug. 2026, 07:55
SursăRealitate Plus
În această dimineață, Guvernul demis condus de Ilie Bolojan se reunește într-o ședință de urgență, prima după ce Reactorul 2 al Centralei Nucleare Cernavodă a fost oprit și debranșat de la Sistemul Energetic Național. Datele nu sunt deloc încurajatoare: joi seară, la orele de vârf, importurile de energie s-au dublat față de ziua de miercuri, când unitatea nucleară încă livra în sistem.
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