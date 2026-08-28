Social· 1 min citire

Frații Tate se plâng din pușcărie: „E o moarte lentă”

Frații Tate nu fost eliberați

Frații Tate nu fost eliberați

Realitatea de Neamt
Scris de Realitatea de Neamt Publicat: 28 aug. 2026, 13:36

Tristan Tate spune că a slăbit peste 6 kilograme în detenție

Cei doi frați, cu dublă cetățenie britanică și americană, au apărut încătușați în sala de judecată. Au negat acuzațiile și au cerut eliberarea pe cauțiune.

Tristan Tate, 38 de ani, a spus că este ținut într-un spațiu îngust, foarte cald, cu puțină lumină naturală și mișcare limitată. A afirmat că a slăbit aproximativ 6,3 kilograme și că situația îi afectează capacitatea de a se apăra: „Începe să mă deranjeze pentru că nu pot contribui la propria mea apărare”.

Acuzații și reacții

Andrew Tate, 39 de ani, a spus că este tratat „ca El Chapo” din cauza notorietății online și a negat că ar fi traficant de persoane. Tristan a vorbit și despre dosarul din România, care i-ar fi „distrus întreaga viață” și i-ar fi afectat economiile pentru educația copiilor.

Frații sunt vizați de 59 de acuzații în Marea Britanie, inclusiv viol și trafic sexual. Procurorii americani s-au opus cauțiunii, invocând riscul de fugă. Judecătoarea Lauren Louis urmează să decidă în scris.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

inchisoare fratii tate

Urmărește știrile Realitatea de Neamt și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe