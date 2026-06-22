Social· 1 min citire

Gheorghe Dincă vrea să fie eliberat din închisoare: motivul este halucinant

Gheorghe Dincă

Gheorghe Dincă

Scris deStoica Marian
Publicat22 iun. 2026, 07:58
Sursărealitatea.net

Gheorghe Dincă cere să fie eliberat din închisoare. Crimanlul de la Caracal susține că îl doare un genunchi, iar penitenciarul ar refuza să-i ofere o cârjă. Acesta a fost condamnat la 30 de ani de închisoare pentru uciderea Alexandrei Măceşanu şi a Luizei Melencu.

Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, vrea să iasă din închisoare.

Condamnat la 30 de ani pentru uciderea Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu, Dincă a cerut întreruperea pedepsei pe motive medicale. Spune că-l doare genunchiul drept, că are gonartroză și că penitenciarul nu-l poate trata. Se mai plânge că nu primește cârje, deși le-ar plăti o el, și că suferă de diabet și probleme de vedere.

Doar că IML Craiova l-a contrazis. Medicii legiști au stabilit că toate bolile lui pot fi tratate în sistemul ANP, așa că, în februarie, Judecătoria Craiova i-a respins cererea. Dincă nu s-a lăsat și a făcut contestație. De atunci, dosarul se plimbă între instanțe. Judecătoria spune că e treaba Tribunalului Dolj, Tribunalul spune că e treaba Judecătoriei. Acum mingea e la Curtea de Apel Craiova.

Penitenciarul susține că Dincă primește medicamente și că și-ar fi făcut singur o iritație pe burtă cu detergent. Până se lămuresc judecătorii, Dincă rămâne în penitenciarul de la Craiova.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

gheorghe dincacriminalcaracaleliberareinchisoare

Urmărește știrile Realitatea de Neamt și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe