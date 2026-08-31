Ghiozdanul prea greu poate afecta copiii. Semnele la care părinții trebuie să fie atenți la început de an școlar

Începutul anului școlar aduce pentru mulți elevi ghiozdane pline cu manuale, caiete, laptopuri, sticle cu apă, echipament sportiv sau alte obiecte necesare pe parcursul zilei. Atunci când încărcătura este prea mare, ghiozdanul poate pune presiune pe umeri și spate, mai ales în cazul copiilor care merg pe jos până la școală sau au activități după ore.
Medicii le recomandă părinților să verifice nu doar ce model de ghiozdan aleg, ci și greutatea acestuia, felul în care este așezat pe spatele copilului și obiectele pe care elevul le cară zilnic.
Cum îți dai seama că ghiozdanul copilului este prea greu
Unul dintre cele mai vizibile semne este postura copilului. Dacă elevul se apleacă înainte pentru a putea merge cu ghiozdanul în spate, încărcătura este probabil prea mare, potrivit recomandărilor citate de Euronews.
Alte semnale care trebuie luate în calcul sunt:
copilul merge greu sau pare dezechilibrat;
bretelele lasă urme adânci ori apasă dureros pe umeri;
ghiozdanul atârnă prea jos pe spate;
copilul se plânge de disconfort la umeri, gât sau spate;
elevul are dificultăți când urcă scări ori când trebuie să se deplaseze pe distanțe mai lungi.
Accidentările grave ale spatelui sunt rare, însă un ghiozdan masiv poate agrava efectele unei căzături, atrage atenția Sadika Kendi, specialistă a Academiei Americane de Pediatrie în prevenirea accidentărilor.
„Este mai rău dacă, de exemplu, se împiedică și cade și are un ghiozdan uriaș și greu în spate. Atunci există pur și simplu o greutate suplimentară care ar putea crește gravitatea unei accidentări”, a explicat medicul pentru Associated Press.
Cât ar trebui să cântărească ghiozdanul unui elev
Este des invocată regula potrivit căreia ghiozdanul nu ar trebui să depășească între 10% și 15% din greutatea corporală a copilului. Totuși, specialiștii spun că nu există o limită valabilă pentru fiecare elev.
Toleranța la greutate diferă în funcție de vârstă, dezvoltare fizică, înălțime, forță și traseul parcurs zilnic. Din acest motiv, soluția cea mai sigură este ca ghiozdanul să conțină strict lucrurile necesare pentru ziua respectivă și să fie menținut cât mai ușor.
Ce ghiozdan este recomandat pentru copii
Pentru a distribui mai bine greutatea, medicii recomandă un ghiozdan prevăzut cu două bretele late, ajustabile și căptușite. Acesta trebuie purtat pe ambii umeri, nu pe unul singur, iar bretelele trebuie reglate astfel încât ghiozdanul să stea lipit de spate.
Partea de jos a ghiozdanului ar trebui să fie poziționată puțin deasupra taliei. Modelele prevăzute cu centură în jurul mijlocului pot ajuta la repartizarea unei părți din greutate.
Ghiozdanele cu roți pot reprezenta o alternativă pentru unii copii, inclusiv pentru cei care se recuperează după accidentări. În schimb, acestea pot fi dificil de folosit pe scări, în școli fără lift sau pe holuri aglomerate, unde pot deveni obstacole pentru ceilalți elevi.
Ce obiecte trebuie să rămână în ghiozdan
Părinții pot reduce rapid greutatea ghiozdanului printr-o verificare periodică a conținutului. Nu toate rechizitele, manualele sau obiectele personale trebuie transportate în fiecare zi.
Samantha Ness, profesoară de istorie din Phoenix, spune că familiile ar trebui să pună accentul pe materialele cu adevărat necesare, fără presiunea de a cumpăra produse scumpe sau accesorii aflate în tendințe.
În multe școli, manualele sunt păstrate în clasă, însă elevii au nevoie zilnic de laptop și încărcător. Folosirea dispozitivelor electronice poate reduce numărul de caiete și cărți din ghiozdan, dar aduce și riscul distragerii atenției în timpul orelor.
La elevii mai mari, ghiozdanul se poate transforma ușor într-un loc de depozitare pentru obiecte care nu țin de școală. Produse cosmetice, articole de îngrijire personală sau aparate precum uscătorul de păr pot adăuga greutate inutilă și ar trebui lăsate acasă atunci când nu sunt necesare.