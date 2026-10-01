Incendiul, principala teamă a românilor când vine vorba despre locuință. Ce arată un studiu
Incendiu locuințe
55% dintre români consideră incendiul principalul risc care le-ar putea afecta locuința, potrivit unui studiu IRES realizat la solicitarea UNSAR.
Incendiul este principalul risc despre care românii cred că le-ar putea afecta locuința, potrivit unui studiu sociologic realizat de IRES la solicitarea Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR).
Conform cercetării, 55% dintre respondenți au indicat incendiul drept un risc care le-ar putea afecta locuința. Pe următoarele poziții se află cutremurul, menționat de 50% dintre participanții la studiu, explozia – 33% – și vijeliile sau furtunile, cu 32%.
Incendiul, pe primul loc în topul riscurilor pentru locuințe
Teama de incendiu este mai accentuată în anumite categorii de populație. Potrivit studiului, 60% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 36 și 50 de ani consideră că locuința lor ar putea fi afectată de un astfel de eveniment. Procentul este mai ridicat și în rândul persoanelor cu studii superioare.
Datele privind percepția riscului vin într-un context în care incendiile pot genera pierderi financiare importante pentru proprietarii de locuințe.
Peste 1.180 de dosare de daună pentru incendii, despăgubite în 2025
Potrivit datelor centralizate de UNSAR, companiile de asigurări membre ale organizației au achitat în 2025 1.181 de dosare de daună în urma unor incendii produse la locuințe, în baza polițelor facultative.
Dauna medie achitată a fost de aproximativ 10.500 de euro, în timp ce cea mai mare despăgubire pentru un astfel de eveniment a ajuns la aproximativ 255.000 de euro.
Doar aproximativ 19% dintre locuințe aveau o asigurare facultativă
În același timp, datele prezentate în cadrul studiului arată că doar aproximativ 19% dintre locuințele din România erau protejate printr-o poliță facultativă.
În cazul locuințelor, asigurarea facultativă poate oferi protecție suplimentară față de polița obligatorie PAD. Aceasta poate acoperi, în funcție de condițiile contractuale, inclusiv pagube provocate de incendii, explozii, furtuni, inundații provenite din avarii ale instalațiilor și alte riscuri.
Cutremurul este al doilea risc perceput de români
După incendiu, cutremurul ocupă locul al doilea în topul riscurilor pe care românii consideră că le-ar putea afecta locuința. Jumătate dintre participanții la cercetare au indicat acest risc.
Pe următoarele poziții se află exploziile, cu 33%, și vijeliile sau furtunile, cu 32%.
Incendiile de locuințe, în atenția autorităților
Datele privind percepția populației sunt completate de statisticile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. În primele opt luni ale anului 2026 au fost înregistrate la nivel național 4.732 de incendii la locuințe, față de 4.710 în aceeași perioadă din 2025.
În urma incendiilor, 127 de persoane și-au pierdut viața în primele opt luni din 2026, iar alte 463 au fost rănite. Printre cauzele importante se numără problemele la coșurile și canalele de fum, sistemele de încălzire defecte sau improvizate și instalațiile electrice.
Recomandările pentru prevenirea incendiilor
Odată cu apropierea sezonului rece, IGSU recomandă verificarea sistemelor de încălzire, curățarea periodică a coșurilor de fum și remedierea defecțiunilor de către personal autorizat.
De asemenea, autoritățile recomandă evitarea improvizațiilor și a suprasolicitării instalațiilor electrice, precum și utilizarea aparatelor de încălzire conform instrucțiunilor producătorului.
Studiul IRES realizat pentru UNSAR arată astfel că incendiul rămâne riscul perceput cel mai frecvent de români atunci când se gândesc la posibilele pericole pentru locuințele lor, în timp ce datele privind despăgubirile și intervențiile autorităților indică impactul financiar și social pe care astfel de evenimente îl pot avea.
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