Mai multe străzi din Piatra-Neamț rămân temporar fără apă

Apa Serv intervine pentru înlocuirea unor vane și robineți, cu opriri programate în mai multe sectoare ale municipiului.
Locuitorii mai multor străzi din Piatra-Neamț sunt afectați miercuri de întreruperi programate ale alimentării cu apă, în timp ce Compania Județeană Apa Serv execută lucrări la rețeaua de distribuție.
O parte dintre intervenții sunt necesare pentru înlocuirea unor armături — vane și robineți — și au fost programate pe intervale de câteva ore.
Mai multe zone incluse în program
Între străzile vizate se află bulevardele 9 Mai și Mihai Eminescu, precum și străzile Lt. Drăghiescu, Anton Vorel și George Coșbuc, unde o oprire a fost programată între 08:30 și 10:30.
Alte intervenții afectează sectoare ale străzilor Dimitrie Leonida, Brândușelor și Progresului, cu interval anunțat 09:00-12:00. În cartierul Ciritei, o lucrare de cuplare realizată de o firmă terță presupune întreruperea apei între 09:00 și 16:00. Compania recomandă utilizatorilor să își asigure necesarul de apă pentru intervalele respective.