Patru tineri, printre care trei minori, răniţi într-un accident rutier grav în județul Sibiu. Un șofer a fugit de la fața locului

Scris de Daniel Onescu Publicat: 21 iun. 2026, 21:48

Patru tineri, printre care trei minori, au fost răniți, duminică, în urma unui accident rutier înregistrat pe drumul județean DJ 106S, între localitățile sibiene Vurpăr și Roșia. Unul din șoferii implicați în eveniment rutier a figit de la fața locului, iar polițiștii încearcă să îi dea de urme.

Distribuie articolul