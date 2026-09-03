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Răpire înscenată în Vaslui. O femeie a pretins că e răpită ca să-i ia 47.000 de euro iubitului

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Neamt
Scris de Realitatea de Neamt Publicat: 3 sept. 2026, 09:56

„Victima” era la hotel cu amantul. Poliția a demontat totul în câteva ore

O femeie a pus la cale un plan elaborat de șantaj. Pe 7 decembrie, în timp ce se afla la cumpărături în Bârlad cu iubitul ei, proaspăt întors din străinătate, femeia a dispărut din magazin.

Bărbatul a primit rapid un clip video în care ea apărea legată de un scaun, alături de un mesaj de amenințare: răpitorii cereau 47.000 de euro pentru o „datorie mai veche” și interziceau sesizarea poliției.

Deși amenințat, iubitul acesteia a alertat imediat autoritățile. În doar câteva ore, polițiștii au localizat-o pe femeie în comuna Vutcani, la domiciliul unui bărbat, amantul ei din 2022. Cei doi se pregăteau să plece cu un taxi.

Înscenarea, demontată de camerele de hotel

Verificările au arătat că videoclipul fusese filmat într-o cameră de hotel. Imaginile de supraveghere i-au surprins pe cei doi părăsind locația relaxați. Ambii au fost trimiși în judecată pentru șantaj și și-au recunoscut faptele. Amantul a primit 2 ani cu suspendare, iar femeia 2 ani și 3 luni cu executare.

Femeia era recidivistă: anterior plătise 1.500 de lei unui „asasin” pentru a-și ucide soțul, plan eșuat după ce respectivul a alertat poliția. Sentința nu este definitivă și va fi judecată din nou pe 15 septembrie la Curtea de Apel Iași.

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