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Răpire înscenată în Vaslui. O femeie a pretins că e răpită ca să-i ia 47.000 de euro iubitului
FOTO: Arhivă
„Victima” era la hotel cu amantul. Poliția a demontat totul în câteva ore
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