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Șefii din industria de apărare, în fața Curții de Apel. DNA cere arestarea

Instanță / Arhivă foto

Instanță / Arhivă foto

Realitatea de Neamt
Scris deRealitatea de Neamt
Publicat11 aug. 2026, 09:49
SursăRealitatea PLUS

Scandal uriaș în industria de apărare. Cei trei directori acuzați de luare de mită încearcă să scape de arestul la domiciliu și ajung astăzi în fața judecătorilor de la Curtea de Apel. În același timp, procurorii DNA cer o măsură mai aspră și insistă ca aceștia să fie plasați în spatele gratiilor. În paralel, ancheta a fost extinsă, iar procurorii verifică telefoanele, calculatoarele și sumele importante de bani găsite în locuințele suspecților.

Cei trei directori ai uzinelor de armament din București și Ploiești ajung astăzi în fața magistraților de la Curtea de Apel București. Aceștia au contestat măsura preventivă a arestului la domiciliu sub care se află în prezent și cer să fie judecați în libertate. În același timp, procurorii anticorupție au solicitat plasarea lor în arest preventiv.

Cei trei sunt vizați într-un dosar penal care investighează fapte grave de corupție. Concret, aceștia ar fi primit mită în valoare de zeci de mii de lei pentru favorizarea unor contracte.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au găsit și ridicat sume importante de bani, inclusiv la locuința unuia dintre suspecți. Acolo ar fi fost descoperiți 500.000 de euro, bani ascunși în pungi și plicuri.

Ancheta a fost extinsă, iar, potrivit informațiilor noastre, urmează să fie efectuate și percheziții informatice în acest dosar.

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