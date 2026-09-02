Ryanair avertizează: biletele de avion se scumpesc, iar unele companii aeriene se vor lupta să supraviețuiască

Prețul tot mai mare al combustibilului începe să pună presiune pe companiile aeriene europene. Ryanair și-a redus deja ținta de trafic pentru 2027 și avertizează că rivalii mai puțin protejați de scumpirea petrolului ar putea avea probleme serioase în sezonul rece.
Ryanair avertizează că biletele de avion pentru zborurile pe distanțe scurte din Europa s-ar putea scumpi semnificativ dacă prețurile ridicate ale petrolului se mențin și în 2027. Compania merge și mai departe și susține că unii dintre competitorii săi, mai puțin protejați de fluctuațiile prețului la combustibil, ar putea avea dificultăți în a-și păstra actuala capacitate de zbor sau chiar în a supraviețui sezonului de iarnă.
Presiunea vine după o nouă creștere a prețurilor petrolului, pe fondul intensificării conflictului din Orientul Mijlociu. Ryanair și-a redus deja ținta de trafic pentru anul viitor, tocmai pentru a limita în sezonul rece consumul de combustibil care nu a fost cumpărat în avans la un preț stabilit.
Avertisment pentru aviația europeană: scumpirea combustibilului ar putea duce la falimente în lanț
De ce avertizează Ryanair că biletele de avion se vor scumpi?
Problema este legată direct de costul combustibilului. Prețul mediu al carburantului pentru avioane a crescut cu 8,2% într-o singură lună și a ajuns la aproximativ 156 de dolari pe baril. Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, creșterea este de 74,2%, potrivit datelor Asociației Internaționale de Transport Aerian, IATA.
În cazul în care aceste prețuri se mențin și anul viitor, Ryanair se așteaptă ca scumpirea să ajungă inevitabil și în tarifele plătite de pasageri. Compania vorbește în special despre zborurile europene pe distanțe scurte, unde biletele ar putea deveni semnificativ mai scumpe dacă operatorii sunt obligați să cumpere combustibil la actualele niveluri.
De ce este Ryanair mai protejată decât alte companii aeriene?
Ryanair a precizat că aproximativ 80% din combustibilul de care va avea nevoie în 2027 este deja contractat la un preț de 67 de dolari pe baril. Asta înseamnă că o mare parte din necesarul companiei nu este expusă direct scumpirilor actuale, însă combustibilul rămas neacoperit prin astfel de contracte trebuie cumpărat la prețul pieței.
Bilete de avion mai scumpe. Companiile aeriene majorează tarifele, pe fondul scumpirii combustibilului şi al perturbărilor provocate de conflictul din Orientul Mijlociu
Tocmai din acest motiv, compania consideră „rezonabil” să își reducă expunerea în sezonul de iarnă, o perioadă în care profitabilitatea este mai redusă. Decizia se reflectă deja în reducerea țintei de trafic stabilite pentru anul viitor.
Ce riscă celelalte companii aeriene dacă petrolul rămâne scump?
Avertismentul Ryanair nu se referă doar la prețurile biletelor. Compania susține că operatorii care și-au asigurat într-o măsură mai mică prețul combustibilului ar putea fi loviți mult mai puternic de actualele scumpiri și ar putea ajunge să reducă numărul de zboruri.
„Dacă prețurile ridicate ale petrolului se vor menține și în 2027, Ryanair consideră că tarifele pentru zborurile pe distanțe scurte din Europa vor crește semnificativ, pentru a reflecta scumpirea petrolului, în condițiile în care unii competitori care au o acoperire mai redusă împotriva fluctuațiilor de preț vor avea dificultăți în a-și menține capacitatea sau chiar în a supraviețui în sezonul de iarnă care urmează”, a transmis compania.
Astfel, dacă petrolul rămâne la nivelurile ridicate din prezent, efectele s-ar putea vedea atât în prețurile plătite de pasageri, cât și în numărul de zboruri disponibile pe piața europeană.