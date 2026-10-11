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Se întrerupe curentul electric în mai multe localități nemțene, în perioada 12-18 octombrie

energie electrică

energie electrică

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Neamt ca sursă preferată
Scris de Andreea Damian Publicat: 11 oct. 2026, 11:22

Delgaz Grid a transmis lista localităților care rămân fără curent electric săptămâna viitoare, din cauza unor lucrări la instalaţiile de distribuţie în condiţii de siguranţă.

Delgaz Grid anunță: Pentru executarea unor lucrări la instalaţiile de distribuţie în condiţii de siguranţă sunt necesare întreruperi temporare în alimentarea cu energie electrică la consumatorii din zonele:

Zona PIATRA-NEAMȚ

  • 12.10.2026 între orele 08,00 – 16.00, în scopul efectuării unor lucrări în instalaţiile
    electrice, va fi întreruptă alimentarea cu energie electrică în:
    Com Dragomiresti
    *zona PT 1 Bornis

  • 12.10.2026 între orele 08.00 – 12.00, în scopul efectuării unor lucrări în instalaţiile
    electrice, va fi întreruptă alimentarea cu energie electrică în:
    Com Tazlau
    *zona PT 6 Tazlau.

  • 13.10.2026 între orele 08.00 – 16.00, în scopul efectuării unor lucrări în instalaţiile
    electrice, va fi întreruptă alimentarea cu energie electrică în:
    Com Dumbrava Rosie
    *zona PT 3 Dumbrava Rosie

  • 13.10.2026 între orele 08,00 – 16.00, în scopul efectuării unor lucrări în instalaţiile
    electrice, va fi întreruptă alimentarea cu energie electrică în:
    Com Dragomiresti
    *zona PT 1 Bornis

  • 13.10.2026 între orele 08.00 – 12.00, în scopul efectuării unor lucrări în instalaţiile
    electrice, va fi întreruptă alimentarea cu energie electrică în:
    Com Tazlau
    *zona PT 6 Tazlau.

  • 13.10.2026 între orele 09.00 – 16.00, în scopul efectuării unor lucrări în instalaţiile
    electrice, va fi întreruptă alimentarea cu energie electrică în:
    Com.Bargaoani
    *zona PT 2 Bargaoani.

  • 14.10.2026 între orele 08.00 – 12.00, în scopul efectuării unor lucrări în instalaţiile
    electrice, va fi întreruptă alimentarea cu energie electrică în:
    Com Tazlau
    *zona PT 6 Tazlau.

  • 14.10.2026 între orele 09.00 – 16.00, în scopul efectuării unor lucrări în instalaţiile
    electrice, va fi întreruptă alimentarea cu energie electrică în:
    Com.Bargaoani
    *zona PT 2 Bargaoani.

  • 15.10.2026 între orele 09.00 – 16.00, în scopul efectuării unor lucrări în instalaţiile
    electrice, va fi întreruptă alimentarea cu energie electrică în:
    Com.Bargaoani
    *zona PT 2 Bargaoani.

  • 15.10.2026 între orele 09.00 – 16.00, în scopul efectuării unor lucrări în instalaţiile
    electrice, va fi întreruptă alimentarea cu energie electrică în:
    Com.Borlesti
    *zona PT 1 Sovoaia.

Zona TÂRGU-NEAMȚ

  • Marți 13.10.2026
    Între orele 09.00 – 17.00 abonații din zona PT 7 Tîrgu Neamț, str. Moldovei, Vasile Alecsandri, Viitorului.
    Între orele 09.00 – 17.00 abonații din zona PT 7 Vânători.

  • Joi 15.10.2026
    Între orele 09.00 – 17.00 abonații din zona PT 23, 60, 78, 86, 109, 110 Tîrgu Neamț, str. Daciei, Prundului, Vânătorului Ecoului, Bd. Ștefan cel Mare
    SC PRICO FOREST SRL și SC D&amp;P TRUST SRL.

  • Vineri 16.10.2026
    Între orele 09.00 – 17.00 abonații din zona PT 119 Tg. Neamț.
    Între orele 09.00 – 17.00 abonații din zona PT 1, 2, 3 Boiștea.
    Între orele 09.00 – 17.00 abonații din zona PT 1, 2, 3, 4 Petricani.
    Între orele 09.00 – 17.00 abonații din zona PT 3 Târpești.
    Între orele 09.00 – 17.00 abonații din zona PT 1, 2 Ingărești.
    Între orele 09.00 – 17.00 abonații din zona PT 1 Urecheni.

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