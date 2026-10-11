Se întrerupe curentul electric în mai multe localități nemțene, în perioada 12-18 octombrie

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 oct. 2026, 11:22

Delgaz Grid a transmis lista localităților care rămân fără curent electric săptămâna viitoare, din cauza unor lucrări la instalaţiile de distribuţie în condiţii de siguranţă.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre curent eletricenergie electrica