Se întrerupe curentul electric în mai multe localități nemțene, în perioada 12-18 octombrie

12.10.2026 între orele 08,00 – 16.00, în scopul efectuării unor lucrări în instalaţiile
electrice, va fi întreruptă alimentarea cu energie electrică în:
Com Dragomiresti
*zona PT 1 Bornis
12.10.2026 între orele 08.00 – 12.00, în scopul efectuării unor lucrări în instalaţiile
electrice, va fi întreruptă alimentarea cu energie electrică în:
Com Tazlau
*zona PT 6 Tazlau.
13.10.2026 între orele 08.00 – 16.00, în scopul efectuării unor lucrări în instalaţiile
electrice, va fi întreruptă alimentarea cu energie electrică în:
Com Dumbrava Rosie
*zona PT 3 Dumbrava Rosie
13.10.2026 între orele 08,00 – 16.00, în scopul efectuării unor lucrări în instalaţiile
electrice, va fi întreruptă alimentarea cu energie electrică în:
Com Dragomiresti
*zona PT 1 Bornis
13.10.2026 între orele 08.00 – 12.00, în scopul efectuării unor lucrări în instalaţiile
electrice, va fi întreruptă alimentarea cu energie electrică în:
Com Tazlau
*zona PT 6 Tazlau.
13.10.2026 între orele 09.00 – 16.00, în scopul efectuării unor lucrări în instalaţiile
electrice, va fi întreruptă alimentarea cu energie electrică în:
Com.Bargaoani
*zona PT 2 Bargaoani.
14.10.2026 între orele 08.00 – 12.00, în scopul efectuării unor lucrări în instalaţiile
electrice, va fi întreruptă alimentarea cu energie electrică în:
Com Tazlau
*zona PT 6 Tazlau.
14.10.2026 între orele 09.00 – 16.00, în scopul efectuării unor lucrări în instalaţiile
electrice, va fi întreruptă alimentarea cu energie electrică în:
Com.Bargaoani
*zona PT 2 Bargaoani.
15.10.2026 între orele 09.00 – 16.00, în scopul efectuării unor lucrări în instalaţiile
electrice, va fi întreruptă alimentarea cu energie electrică în:
Com.Bargaoani
*zona PT 2 Bargaoani.
15.10.2026 între orele 09.00 – 16.00, în scopul efectuării unor lucrări în instalaţiile
electrice, va fi întreruptă alimentarea cu energie electrică în:
Com.Borlesti
*zona PT 1 Sovoaia.
Marți 13.10.2026
Între orele 09.00 – 17.00 abonații din zona PT 7 Tîrgu Neamț, str. Moldovei, Vasile Alecsandri, Viitorului.
Între orele 09.00 – 17.00 abonații din zona PT 7 Vânători.
Joi 15.10.2026
Între orele 09.00 – 17.00 abonații din zona PT 23, 60, 78, 86, 109, 110 Tîrgu Neamț, str. Daciei, Prundului, Vânătorului Ecoului, Bd. Ștefan cel Mare
SC PRICO FOREST SRL și SC D&P TRUST SRL.
Vineri 16.10.2026
Între orele 09.00 – 17.00 abonații din zona PT 119 Tg. Neamț.
Între orele 09.00 – 17.00 abonații din zona PT 1, 2, 3 Boiștea.
Între orele 09.00 – 17.00 abonații din zona PT 1, 2, 3, 4 Petricani.
Între orele 09.00 – 17.00 abonații din zona PT 3 Târpești.
Între orele 09.00 – 17.00 abonații din zona PT 1, 2 Ingărești.
Între orele 09.00 – 17.00 abonații din zona PT 1 Urecheni.